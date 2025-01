Conceicao Milan, Pedullà sicuro: «Quando i rossoneri hanno esonerato Fonseca ho pensato questa cosa». E spunta il paragone pesante

Conceicao Milan, Alfredo Pedullà, noto giornalista, ha commentato l’impatto del tecnico portoghese dopo la Supercoppa vinta

Ospite a Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato così del momento del Milan dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter:

PAROLE – «Quando siamo stati avvertiti un’ora prima di Milan-Roma che i rossoneri avrebbero cambiato allenatore, io ho sinceramente ho pensato che finalmente il Milan avrebbe preso un allenatore. Perché a me Conceicao è sempre piaciuto ma non per l’aspetto tattico, che comunque lui ha fatto grandi risultati ed è uno studioso del dettaglio, ma perché è galvanizzatore. Lo chiamano non a caso il Conte portoghese. Se il problema del Milan era quello di lasciare Leao e Theo in panchina e improvvisamente arriva lui, entra nella testa, sblocca Theo che gioca forse la sua migliore partita degli ultimi tre mesi, Leao entra e spacca la partita, la squadra ha un ordine tattico. Ho sempre pensato che l’esonero di Fonseca, che ha tutto il mio rispetto, sia stato ritardato: non c’era più feeling, non lo seguivano dal cooling break del 31 agosto. Arrivato un allenatore che sta normalizzando e per me è una svolta indipendentemente dal trofeo: il Milan ha trovato un allenatore che va con il gruppo e un gruppo che va con l’allenatore».