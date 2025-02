Conceicao Milan, spunta l’asse con Ibrahimovic! Patto tra i due, c’è un obiettivo chiaro in testa

Conceicao Milan, Zlatan Ibrahimovic vuole trattenere in rossonero il tecnico portoghese almeno fino al 2026. Patto di ferro tra i due

Come riferito da Repubblica, in casa Milan c’è un patto di ferro tra Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero, e Sergio Conceicao, attuale tecnico del Diavolo.

Ibra si è preso la responsabilità del mercato invernale e si è avvicinato tanto a Conceiçao: per questo lavora per tenerlo in panchina fino al 2026. È insomma diventato il volto del Diavolo, mettendo in ombra Furlani, Moncada e bloccando l’inserimento di un DS.