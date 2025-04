Conceicao Milan, Pastore non ha dubbi: «Con la vittoria della Coppa Italia se ne andrebbe lui. Ibrahimovic? Non è Maldini e vi spiego perchè»

Conceicao Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha commentato il momento dei rossoneri dopo la conquista della finale di Coppa Italia

Intervistato da TMW, Giuseppe Pastore ha dichiarato:

PAROLE – «Anche con la vittoria della Coppa Italia il Milan arriverebbe molto a stento alla sufficienza. I disastri in Champions e in Serie A sono incontrovertibili. Il Milan non può essere nono in classifica in campionato. Negli scontri diretti poi la stagione è stata sconcertante. Bisogna cogliere questa finale non per mettere altra polvere sotto il tappeto, deve essere fatto un ragionamento su cosa non è andato nel rapporto tra calciatori, allenatori e società. I dialoghi in corso per un nuovo direttore sportivo spiegano molto bene l’intenzione del Milan di mettere un figura che possa aiutare. Secondo me se Conceicao dovesse perdere la Coppa Italia verrebbe mandato via, ma se la dovesse vincere andrebbe via lui, a testa alta dopo aver vinto due coppe. La prima dopo una settimana e la seconda dopo aver battuto Roma, Inter e Bologna. Il Milan ha deciso di voltare pagina, l’arrivo di Conceicao è stato guidato da Jorge Mendes che ha poi influito anche nel mercato di gennaio che si è rivelato inutile, visto che nel derby contro l’Inter hanno giocato coloro che erano già presenti a inizio stagione. Il miglior Milan è uscito quando è stato ripescato Jovic. Conceicao comunque ha commesso anche tanti errori in questa sua avventura in rossonero ed è giusto voltare pagina. Ibrahimovic? È stato un esperimento non riuscito. L’intenzione era magari quella di creare un nuovo Maldini ma non ha l’esperienza e la finezza dialettica per fare il dirigente. Gli farebbe bene, se avrà l’umiltà di mettersi all’ombra di uno come Igli Tare, di imparare da chi fa questo lavoro da più tempo di lui. Penso che vorrà rimanere nel calcio ma se vorrà restare al Milan dovrà impegnarsi e ragionare in maniera più seria e silenziosa sulla sua nuova carriera».