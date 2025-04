Conceicao Milan, che elogio rivolto ai suoi ragazzi: le sue parole post partita non sono passate inosservate. Le ultimissime sui rossoneri

Al termine di Venezia–Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Sergio Conceicao. Di seguito le sue dichiarazioni sulla prestazione della squadra

SULLA PARTITA – «Non era facile dopo il derby avere quella concentrazione che ci è mancata negli ultimi mesi. Ho visto le partite del Venezia in casa e non era facile venire qua. Anche considerando l’ambiente post derby, non era facile avere questa voglia portare a casa tre punti. Qui arrivi c’è la baca, mancano solo le palme. Oggi serviva vincere per dare solidità a quanto fatto in Coppa».