Conceicao Milan, Zambrotta sicuro: «Sta facendo un buon lavoro nonostante abbia riscontrato gli stessi problemi di Fonseca. Ecco cosa manca ai rossoneri»

Conceicao Milan, Gianluca Zambrotta ha commentato il lavoro del tecnico sulla panchina rossonera: le sue dichiarazioni

Intervistato da Sport Mediaset, l’ex Milan Gianluca Zambrotta ha commentato così il lavoro di Conceicao:

PAROLE – «Sta facendo comunque un buon lavoro per quello che ha trovato quando è arrivato. Ha dato una sterzata subito con la vittoria della Supercoppa con due rimonte impossibili contro due squadre rivali da sempre. Si è ritrovato i problemi che aveva anche Fonseca. Non c’è un clima sereno e tranquillo, è naturale che la squadra non possa lavorare in maniera serena e tranquilla e pensare solo al campo. Fin quando l’ambiente non ti permette di fare questo sarà comunque difficile. La società deve fare il punto della situazione e cercare un ds che abbia esperienza e che abbia vinto in squadre importanti negli ultimi anni e infine ridare un po’ serenità all’ambiente, che è quello che manca anche al Milan».