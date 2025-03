Conceicao Milan, tecnico infastidito da questa cosa! Confessione a cuore aperto del portoghese

Conceicao Milan, il tecnico rossonero ha spiegato le difficoltà avute dal suo arrivo a Milanello: voci che danno fastidio

Nel corso dell’ospitata al Coimbra Football Congress 2025, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha svelato:

DIFFICOLTA’ AL MILAN – «In 30 giorni abbiamo giocato nove partite. Non abbiamo avuto tempo per allenarci, il che è estremamente difficile e significa che non riesco a dare la mia identità alla squadra. Dopo aver vinto la Supercoppa contro l’Inter, abbiamo pareggiato contro il Cagliari con un errore individuale, come capita. Da allora, ogni giorno accostano nuovi allenatori al club».

LE DICHIARAZIONI DI CONCEICAO