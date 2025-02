Conceicao Milan, Condò: «So che ci sono dei nervosismi in società. Non escludo una cosa»

Conceicao Milan – Il giornalista Paolo Condò ha detto la sua sul futuro del tecnico portoghese. Non esclude un cambio

Paolo Condò, intervistato da Fallo Tattico, ha detto la sua su Sergio Conceicao ed il suo futuro al Milan. Il giornalista ha lanciato la sentenza dopo l’eliminazione dalla Champions League:

NON ESCLUDO UN NUOVO CAMBIO – «So che ci sono dei nervosismi in società, ci sono alcuni metodi di Conceiçao che non piacciono, ci sono state molte discussioni sul fatto che lui sia andato al funerale del presidente del Porto nell’imminenza di una partita così importante. Ci sono dei nervosismi, che ovviamente i risultati accentuano. Adesso vedremo nelle prossime settimane i risultati che raccoglierà il Milan. Non escludo un nuovo cambio in panchina, se le cose dovessero ulteriormente precipitare».