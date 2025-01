Conceicao Milan, le parole sulla vicenda Calabria: «Ribadisco che il mio pensiero è questo». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto a Sky prima di Dinamo Zagabria–Milan, Sergio Conceicao ha dichiarato sul suo primo mese in rossonero:

PAROLE – «Calabria? Caso chiuso. Penso che in una squadra di calcio ci sono delle situazioni che non è la prima, neanche l’ultima. Non è stato bello da vedere, ma è tutto chiarito, senza problemi. Ma non è importante questo per domani. È domani per i giocatori andare sul campo e che capiscano cosa devono fare, sfruttare le debolezze dell’avversario ma capire anche i loro punti forti, perché possono ancora arriva ai playoff».