Conceicao Milan, discorso da brividi: l’ha detto in diretta e ha fatto emozionare i tifosi. Le ultimissime sui rossoneri

Ospite al al “Coimbra Football Congress 2025, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese da diretta.it: Il tecnico rossonero ha rilasciato un discorso da brividi.

RUOLO DELL’ALLENATORE – «Un allenatore non deve solo capire il calcio. Se conosci solo il calcio, non sai nulla. Per un periodo della mia vita ho dovuto aiutare la mia famiglia dal punto di vista economico. Sono andato ad aiutare un cugino a vendere al mercato. Ero un introverso, ma quel periodo mi ha reso quello che sono oggi. Vivete la vita con passione e tenetevi stretto ogni episodio della vostra vita».