Conceicao Milan, Ordine spiazza tutti: «Per me non andrebbe confermato anche con la vittoria della Coppa Italia e vi spiego perchè»

Conceicao Milan, Franco Ordine, noto giornalista, ha parlato del futuro del tecnico portoghese: l’ex Porto non andrebbe riconfermato

Ospite a Pressing su Mediaset, Franco Ordine ha parlato così del futuro di Conceicao al Milan:

PAROLE – «Il punto vero è ‘Quali sono i meriti di Conceiçao?’ Sicuramente non le due vittorie in rimonta contro Juventus e Inter subito dopo essere arrivato. Poi lui dice di aver pagato errori personali, ma non funziona che se vinci è merito tuo e se perdi è colpa degli altri, per me non va confermato».