Conceicao Milan, aumentano le possibilità di permanenza: il motivo è legato a Conte e Allegri. Le ultimissime sui rossoneri

Ieri si è disputata la semifinale di ritorno di Coppa Italia che ha visto il Milan trionfare contro l’Inter per tre reti a zero. Grande soddisfazione, dunque, per Sergio Conceicao, messo nell’ultimo periodo spesso e volentieri in discussione.

Come riportato da Sportmediaset le possibilità di una conferma di Conceicao sarebbero in aumento Un motivo è la difficoltà per arrivare a profili più elevati, come Conte e Allegri.