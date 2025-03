Condividi via email

Conceicao Milan, il tecnico sorride: domani pomeriggio è in programma questa cosa a Milanello. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Allo stadio Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida valevole per la 30ª giornata di Serie A tra il Napoli e il Milan. Sergio Conceicao, nella giornata di oggi, ha ricominciato gli allenamenti per preparare questa sfida.

L’unico assente alla seduta odierna (non causa infortunio) è stato Samuel Chukwueze, impegnato oggi con la sua Nigeria. Domani, però, tornerà a Milanello e Conceicao avrà la squadra al completo.