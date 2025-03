Condividi via email

Conceicao Milan, Montolivo si espone: «Lui ha qualità ma ora deve per forza fare questa cosa». Le ultimissime sui rossoneri

Riccardo Montolivo, ex capitano del Milan, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset in cui ha parlato del rossonero Conceicao.

«Conceicao deve essere bravo a creare gruppo, a fare quadrato in questo momento di difficoltà e raggiungere l’Europa tutti insieme. Non so quale, ma ha qualità e deve cercare di tirarla fuori da qui alla fine»