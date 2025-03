Conceicao Milan, Montolivo lo stronca! C’entra Fonseca, paragone impietoso

Conceicao Milan, Riccardo Montolivo, ex centrocampista rossonero e noto opinionista, ha duramente criticato il tecnico portoghese: meglio Fonseca

Intervenuto a Sky, Riccardo Montolivo ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Nel calcio se non hai equilibrio non hai continuità. Milan mai in controllo della partita, ci sono gli episodi che determinano. Poi riesce a rimontare perché ha qualità. Contro il Como se prende il secondo gol non so se la riprende. Quarto posto? Difficile, Europa League possibile. Secondo me poi Conceiçao ha fatto peggio di Fonseca, per risultati e rendimento».