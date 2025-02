Conceicao Milan, Pastore avvisa il tecnico! Quel modulo è impossibile, ecco perchè

Conceicao Milan, Giuseppe Pastore, noto giornalista, ha parlato del possibile modulo con quattro punte: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore ha parlato così del modulo dei rossoneri dopo il calciomercato Milan di gennaio:

PAROLE – «Per me non è possibile giocare con tutti insieme (Leeao, Pulisic, Gimenez e Felix, ndr), ma Conceiçao lo saprà. Anche perché poi, prendi la panchina che è entrata nel derby, una panchina di una povertà estrema. Prendi quella che è entrata con Leao, Gimenez, Joao Felix, le partite al 60esimo hanno delle sterzate violente con 35 minuti a giocare. Anche in Europa, con i supplementari, non lo so. È evidente che chi entra dalla panchina, se giochi in una grande squadra, se entri al 60esimo è quasi più importante dei 60 minuti precedenti. Conceiçao anche queste partite le ha preparate per 6 anni, questo discorso penso lo sappia passare. Il Milan vince la Supercoppa perché entrano le riserve, ovvero Leao».