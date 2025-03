Conceicao, non solo Maignan: altri nel Milan hanno lo stesso problema!

Condividi via email

Conceicao non è convinto delle condizioni fisiche di Mike Maignan, il francese però non è l’unico in rosa

Mike Maignan è finito nel mirino anche di Conceiçao: pesa troppo, il tecnico pensa che anche per questo ultimamente sia meno agile tra i pali. A riportarlo è La Repubblica. L’estremo difensore francese anche in Milan–Lazio avrebbe potuto fare meglio sul tiro di Marusic che ha portato sul gol dello 0-1.

Un problema, quello della bilancia, che non riguarderebbe solo lui: diversi elementi della rosa superano i 90 chili e sarebbero in una condizione ritenuta non opportuna.