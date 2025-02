Conceicao Milan, il portoghese ha le idee chiare! C’entrano Leao e Joao Felix, cosa può succedere

Conceicao Milan, il tecnico portoghese ha le idee chiare: pronto un massiccio turnover visti i tanti impegni del club rossonero

Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, sul ballottaggio in casa Milan tra Leao e il nuovo arrivato Joao Felix.

Con partite ogni 3-4 giorni Conceiçao ruoterà molto. Joao Felix potrà giocare nell’amata posizione a sinistra, con qualche turno di riposo per Leao che da un paio di settimane non è al 100%. Anche quando è stato sostituito al 45’ col Parma non era in grado di continuare.