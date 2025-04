Conceicao Milan, piovono conferme sul futuro del tecnico! Chance in aumento ma... Ultimissime

Conceicao Milan, arrivano importanti conferme sulla possibile conferma del tecnico in caso di vittoria della Coppa Italia. Ultime

Come riferito da Tuttosport, arrivano importanti conferme in casa Milan sulla possibile conferma di Sergio Conceicao in vista della prossima stagione in caso di vittoria della Coppa Italia contro il Bologna il prossimo 14 maggio.

Il club rossonero, complice anche l’importante cambio di modulo fatto dal portoghese, starebbe meditando sul proseguire il progetto tecnico senza ulteriori stravolgimenti. A questo scenario però va aggiunta un’importante postilla: non è da escludere infatti che con la vittoria della Coppa Italia sia lo stesso Conceicao a dire addio.