Conceicao Milan, incontro con Furlani a Milanello! L’AD rossonero spiazza il tecnico, scenario incredibile per giugno

Conceicao Milan, ieri c’è stato un incontro a Milanello tra il tecnico e Giorgio Furlani: ribadita piena fiducia e la possibilità di essere confermato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la giornata di ieri in casa Milan è stata molto importante per quanto riguarda il futuro di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese ha avuto un lungo colloquio con l’AD Furlani.

Il CEO rossonero gli ha ribadito la piena fiducia della società e la possibilità tutta aperta di guadagnarsi la conferma anche per la prossima stagione con un finale in crescendo che non preveda necessariamente l’approdo in Champions League ma la qualificazione all’Europa e magari la vittoria della Coppa Italia.