Conceicao Milan, futuro già segnato? Coppa Italia importante ma... La ricostruzione

Condividi via email

Conceicao Milan, il futuro sembra già segnato: il tecnico con ogni probabilità dirà addio a fine stagione anche con l’eventuale vittoria della Coppa Italia

Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, il Milan avrebbe già deciso il destino di Sergio Conceicao. Nonostante la possibile vittoria della Coppa Italia, trofeo che si andrebbe ad aggiungere alla Supercoppa vinta a gennaio, i rossoneri hanno intenzione di procedere con il cambio del tecnico a giugno.

Alcuni comportamenti dell’ex Porto non sono andati giù a Furlani ma a pesare saranno soprattutto la mancata qualificazione in Champions League (al momento assai probabile) e l’eliminazione col Feyenoord in quella di quest’anno.