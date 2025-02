Conceicao Milan, spunta un’opzione a sorpresa per la conferma! Notizia da non credere, può succedere a giugno

Conceicao Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico: potrebbe rimanere in panchina anche senza Champions League

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao ha tre possibilità per tenersi la panchina del Milan nella prossima stagione.

Quindi il lusitano al momento è ad un bivio, o il Diavolo rimonta in campionato o sarà divorzio. C’è però una terza opzione che potrebbe permettere a Conceiçao di salvare la panchina, più remota ma comunque plausibile. Scrive la rosea che dalle parti di via Aldo Rossi potrebbero convincersi a continuare con il portoghese anche nel momento in cui il Milan dovesse offrire un calcio spumeggiante e di grande carattere, non centrando l’obiettivo solo per coincidente sfortunate.