Conceicao Milan, Pellegatti sorprende tutti: «Questo scenario non va assolutamente escluso»

Conceicao Milan, Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, ha rivelato come non sia per nulla scontato l’addio del portoghese a giugno

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Carlo Pellegatti ha dato un importante aggiornamento sulla situazione di Sergio Conceicao, attuale tecnico del Milan:

PAROLE – «I dirigenti del Milan fanno il tifo tremendo per Conceicao, perché l’idea di cambiare il terzo allenatore in un anno creerebbe, secondo loro, un ritorno sempre a zero. In caso di finale brillante della stagione non darei così scontata l’uscita di Conceicao».