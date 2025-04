Conceicao Milan, Zazzaroni durissimo con il club rossonero! Sul futuro del tecnico l’ha detto veramente

Conceicao Milan, Ivan Zazzaroni, noto giornalista, ha fatto il punto sul futuro del tecnico portoghese criticando la società rossonera

Ospite a Pressing, programma di Mediaset, Ivan Zazzaroni ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan non sa cosa vuole, la società non sa cos’è e cosa sarà. Va di umori. Conceiçao è un ottimo allenatore che ha commesso anche lui degli errori, come il continuare a insistere su Joao Felix. Ha pensato di essere più forte del Milan e invece alla fine il Milan è stato più forte di lui e lu si è adattato. Ho visto la Juventus cacciare Pirlo che aveva vinto due coppe perchè c’era una certa idea. Il Milan deve chiedersi se Conceiçao è il suo allenatore, a prescindere dell’eventuale vittoria della Coppa Italia. Una società seria fa così, ma è due mesi che il Milan sta cercando un nuovo direttore sportivo e ancora non ce l’ha».