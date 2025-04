Condividi via email

Conceicao Milan, che notizia per il suo futuro nel club: la situazione è attualmente questa. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si sta guardando intorno nel caso di separazione con Sergio Conceicao al termine della stagione.

Il club Milan, comunque, non avrebbe del tutto escluso la sua permanenza. In caso di vittoria della Coppa Italia avrebbe ottime chance di proseguire. In caso di addio i nomi seguiti sono: Conte, Allegri, Gasperini, Sarri, Mancini…