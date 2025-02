Conceicao Milan, indiscrezione sul futuro! C'entra il Feyenoord, tecnico avvisato. E Ibrahimovic...

Condividi via email

Conceicao Milan, clamorosa indiscrezione sul futuro del tecnico portoghese: qualificazione agli ottavi fondamentale per la conferma

Come riferito da Repubblica, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, è conscio dell’importanza della gara di questa sera col Feyenoord.

Tutto in una notte: il Feyenoord decide il futuro del Milan. Ibrahimovic è stato tutto il giorno a Milanello per parlare con i giocatori e motivare Conceicao la cui permanenza nella prossima stagione è legata alla qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. E’ il primo, vero, esame da dirigente anche per Ibra che ha messo nell’ombra Furlani e Moncada e ora è l’uomo club dei rossoneri.