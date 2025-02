Conceicao Milan, la notizia gela il tecnico! C’entra la Coppa Italia, il portoghese si gioca il futuro

Conceicao Milan, clamorosa notizia sul futuro del tecnico: senza Champions League l’eventuale successo in Coppa Italia non salverebbe l’allenatore

Come riferito da Repubblica, Sergio Conceicao ha solo una strada per tenersi il Milan nella prossima stagione: centrare la qualificazione alla Champions League e dunque arrivando almeno quarto nell’attuale campionato.

Conceiçao si gioca il Milan in 4 mesi: ha chance di restare il prossimo anno solo in caso di qualificazione alla Champions. Dovesse fallire, per salvarlo non basterà un eventuale successo in Coppa Italia.