Conceicao Milan, cambia il futuro del tecnico rossonero! Tifosi increduli, il portoghese può rimanere così

Conceicao Milan, indiscrezione sul futuro del tecnico: con la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione all’Europa League conferma possibile

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao ha tutte le carte in regola per cercare di strappare la conferma sulla panchina del Milan per la prossima stagione. Secondo la Rosea la grossa novità è rappresentata dal fatto che non sarebbe necessaria la qualificazione alla prossima Champions League.

Un finale in crescendo con la qualificazione all’Europa League e la vittoria della Coppa Italia potrebbero permettere a Conceicao di rimanere al Milan anche l’anno prossimo.