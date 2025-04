Condividi via email

Conceicao Milan, l’ironia sul proprio futuro e il nome di Allegri in conferenza: in testa solo una cosa… Segui le ultime

Tuttosport riprende la conferenza stampa di Conceicao e il momento in cui il portoghese ha tirato in ballo il nome di Massimiliano Allegri, tra i più quotati per sedersi sulla panchina del Milan la prossima stagione.

Dopo la partita vinta contro il Venezia, l’allenatore rossonero ha ironizzato e scherzato sul suo futuro non lasciando trapelare alcun indizio. La sua concentrazione è tutta sulla finale di Coppa Italia contro il Bologna.