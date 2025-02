Condividi via email

Conceicao Milan, il paragone con Fonseca lascia di stucco: l’ex rossonero aveva una media punti migliore. Le ultimissime notizie

Il calciomercato Milan potrebbe andare incontro a una grande rivoluzione in estate, visto l’attuale andamento della stagione. Il cambio in panchina – da Fonseca a Conceicao – non ha portato alla stabilità sperata.

Come riportato da Capuano su X nelle ultime 15 partite prima dell’esonero Fonseca aveva con il Milan una media di 2.06 punti a partita; Conceicao, ora, invece, di 1.8. Serve, dunque, cambiare la tendenda.