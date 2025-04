Conceicao al termine di Milan-Fiorentina, match disputato a San Siro e terminato sul risultato di 2-2, è intervenuto a Sky Sport

Al termine di Milan-Fiorentina, 31esima giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Sergio Conceicao. Queste le sue parole:

GLI ERRORI – «Ci sono alcuni errori individuali ma non solo in difesa. C’è qualche comportamento che stiamo cercando di migliorare, sui cui stiamo lavorando. Anche a Napoli c’è stato un gol così. In avanti pure sprechiamo troppe occasioni. I primi 20/25 minuti non sono andati come volevamo, ma il responsabile che sono io che sono l’allenatore».

SEGNALI POSITIVI – «Questa è la terza partita in sei giorni e la squadra mi ha dato un segnale. Con l’Inter per 90 e passa minuti siamo stati equilibrati. La qualità è un insieme di caratteristiche che i giocatori devono avere, serve anche la giusta personalità per entrare in partita».

SUL CAMBIO DI MUSAH – «In allenamento ha fatto molto bene, non c’era motivo per non giocare. Avevo capito poi che non era in partita, però succede ci sono partite che girano così».

SU THEO – «A livello offensivo tutti riconosciamo a lui grandissime qualità, riesce a creare difficoltà agli avversari. Come tutti i laterali con una difesa a 5 sarebbero più protetti. Noi con l’Inter ad esempio avevamo un quinto uomo che difendeva».

SE FOSSI DIRIGENTE TI CONFERMERESTI? – «(ride, ndr) Sono deluso, ma adesso mi è venuto da ridere».