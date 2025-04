Conceicao Milan, il tecnico suona la carica: «Qua bisogna vincere trofei, sul finale di stagione dico questo». Le ultimissime sui rossoneri

Al termine di Venezia–Milan, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Sergio Conceicao. Di seguito le sue dichiarazioni sul finale di stagione.

IL FINALE DI STAGIONE – «In campionato ci sono anni che non vanno bene come questo. Ci sono però dei trofei da vincere e per un club come il Milan è importante, anche per finire con un’immagine diversa. Stiamo trovando quell’equilibrio che ci è mancato. A livello offensivo siamo tra le migliori in Italia ma dobbiamo crescere difensivamente».