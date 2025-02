Condividi via email

Conceicao prova a spiegare l’eliminazione del Milan dalla Champions League senza usare mezzi termini: le parole del tecnico rossonero in conferenza stampa

La delusione è forte e Sergio Conceicao non si nasconde. In conferenza stampa il tecnico del Milan parla apertamente di fallimento.

FALLIMENTO – «Lo è. Abbiamo dimostrato di essere più forti degli avversari ma sono stati gli episodi a decidere. Dovevamo essere più forti mentalmente, fino all’espulsione il Feyenoord non è mai arrivato in porta».

THEO – «Non è colpa sua, sono io il responsabile. Lui ha dato tanto al Milan»

GIMENEZ – «Avevamo un giocatore in meno, Santi aveva problemi all’adduttore e andava gestito»

PERCORSO – «Mi paragonano ad allenatori che sono stati qui per anni, da quando sono arrivato io abbiamo fatto 14 punti e il Napoli 15. E abbiamo vinto l’unico trofeo che potevamo vincere»

AMBIENTE – «Dobbiamo cambiarlo e non è facile. L’atmosfera qui al Milan non è delle migliori e per cambiare dobbiamo vincere»