Conceicao Milan, Donadoni sta dalla sua parte! E in vista della finale… Le parole.

Le dichiarazioni di Donadoni alla Gazzetta dello Sport su Conceicao in vista dei due match del Milan contro il Bologna, in campionato prima e in finale di Coppa Italia poi.

PAROLE – “Prima di tutto va detto che si tratta di una cosa anomala. Capita che due formazioni si incrocino in campionato e poi in Coppa Italia o viceversa, ma stavolta c’è di mezzo la finale di Coppa… Preceduta da un match di A che per il Bologna, ancora in corsa per la Champions, vale tanto. Il Milan ha invece poco da chiedere? Vedendo la classifica verrebbe da dirlo, ma pochi giorni prima di una finale nessuno ha voglia di perdere né tantomeno di fare brutte figure. Il Milan ha la necessità di una buona prova e di confermare il momento positivo di forma.

Turnover? Non mi permetto di dare consigli. A proposito di Conceiçao però molti sottovalutano quanto sia difficile prendere una formazione in corsa: soprattutto se fai le coppe europee, non hai il tempo per conoscere il gruppo e per lavorare. Così trasmettere la tua idea di gioco è complicato. Valutare il suo lavoro guardando la classifica di A è riduttivo“.