Conceicao Milan, Cruciani dice la sua sul portoghese: situazione da risolvere a giugno. Segui le ultimissime sul club rossonero

Intervenuto a Aria Fritta, il giornalista Giuseppe Cruciani ha fatto il punto sul futuro al Milan di Sergio Conceicao andando a criticare anche qualche scelta presa dal portoghese.

PAROLE – «Futuro precario al Milan? La colpa non è dei giornalisti, o della stampa o dei media che ti danno precario, ma sei tu che ti metti nelle condizioni di esserlo. Perché quando firmi un contratto a 6 mesi sei precario per definizione, e dunque hai lasciato via libera ai tuoi dirigenti di scegliere un altro allenatore».