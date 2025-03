Conceicao Milan, conferme assolute da Milanello! Messaggio alla società, il futuro è ancora tutto da scrivere

Conceicao Milan, arrivano conferme assolute da Milanello sulla volontà ferrea del tecnico di tenersi stretta la panchina del Diavolo

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, non ha nessuna intenzione di mollare la panchina del club rossonero.

Per molti il destino di Sergio Conceiçao è già segnato, indipendentemente da come si concluderà la stagione in corso: a fine campionato la sua strada e quella del Milan si divideranno. Il tecnico milanista, però, non molla e punta a restare sulla panchina del Diavolo anche il prossimo anno: come riferisce stamattina il Corriere della Sera, il portoghese spera con un successo in Coppa Italia e il posto in Champions di essere riconfermato.