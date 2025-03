Conceicao Milan, il tecnico vuole la conferma in panchina! Il precedente fa ben sperare, messaggio chiaro a Milanello

Condividi via email

Conceicao Milan, il portoghese vuole assolutamente strappare la conferma in vista della prossima stagione: c’è un precedente propizio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, vuole assolutamente strappare la conferma in vista della prossima stagione e in questo senso c’è un bel precedente legato alla sua esperienza al Porto.

Nella stagione 2022-2023 Conceicao non vinse il titolo ma a 9 giornate dalla fine infilò nove partite consecutive più la Coppa di Portogallo. Se Conceicao replicasse lo stesso risultato al Milan, alzando anche la Coppa Italia, la conferma sarebbe praticamente scontata.