Conceicao Milan, lo spiffero da Milanello cambia tutto per il futuro! Scenario assolutamente incredibile

Conceicao Milan, clamoroso spiffero da Milanello: il tecnico portoghese ha tutta la possibilità di rimanere anche nella prossima stagione

Importante aggiornamento fornito da Tuttosport sulla situazione panchina in casa Milan.

Sergio Conceiçao è tutt’altro che fuori dalla corsa alla riconferma in casa rossonera. Ovviamente dovrà fare un grandissimo finale di stagione per avere chance di restare al suo posto, ma il tecnico portoghese è convinto che la sua squadra può arrivare in fondo in Coppa Italia e crede ancora nella qualificazione alla prossima Champions League.