Conceicao Milan, club chiaro col tecnico: conferma certa solo a queste condizioni. Ibrahimovic...

Condividi via email

Conceicao Milan, il club rossonero è stato chiaro col tecnico rossonero: conferma possibile solo con la qualificazione in Champions League

Il Milan, nella figura di Zlatan Ibrahimovic, è stato chiaro con Sergio Conceicao: il tecnico si gioca la panchina della prossima stagione in questi ultimi 4 mesi di stagione.

Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che spiega che per restare in rossonero il tecnico portoghese deve per forza arrivare tra le prime quattro e conquistare così un posto nella prossima Champions League.