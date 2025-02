Conceicao Milan, c’è una sola strada per la conferma! Tecnico avvisato a Milanello, non ci sono più dubbi

Conceicao Milan, il tecnico, dopo l’eliminazione dalla Champions League, verrà confermato solo se centrerà la Champions League

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’eliminazione dalla Champions League rappresenta una bella mazzata anche per il futuro di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan. Nel colloquio avuto ieri con la società a Milanello, discussione nella quale il club rossonero ha ribadito al tecnico di non considerarlo assolutamente il primo colpevole per l’eliminazione, il portoghese ha avuto ben chiare quelle che sono le condizioni per la conferma.

Conceicao dovrà centrare la qualificazione alla prossima Champions League per tenersi stretta la panchina del Diavolo. La Coppa Italia, che pure viene considerato un obiettivo importante, non sarà dirimente ai fini dell’eventuale conferma.