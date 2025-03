Conceicao Milan, il retroscena da Milanello non lascia dubbi: convinzione totale e messaggio alla squadra

Condividi via email

Conceicao Milan, il tecnico vuole assolutamente centrare un posto in Europa e crede ancora a Champions League e conferma in panchina

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, crede ancora fermamente alle chance europee del Diavolo in campionato e lo ha fatto presente in questa settimana a Milanello ai suoi ragazzi.

Il tecnico vuole i tre punti contro il Como per bissare la vittoria di Lecce di sabato scorso e per alimentare anche il sogno di un posto in Champions League: questo risultato unito alla possibile vittoria della Coppa Italia garantirebbe a Conceicao una permanenza che oggi appare quantomai utopistica.