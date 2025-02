Conceicao Milan, futuro in bilico! Due strade per la conferma, questo obiettivo è imprescindibile

Condividi via email

Conceicao Milan, il futuro torna in bilico dopo l’eliminazione dalla Champions League: quarto posto e Coppa Italia per la conferma

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, si fa più complicata la conferma di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan nella prossima stagione dopo l’eliminazione europea patita pe mano del Feyenoord.

Il quarto posto in campionato diventa fondamentale così come sarà importante cercare di portare a casa la Coppa Italia, per quello che sarebbe il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana.