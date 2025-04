Conceicao Milan, il siparietto in conferenza stampa: «Palladino non ha ragione, non è stata una partita avvincente. Io preferisco questo». Le parole

Sergio Conceicao è intervenuto in conferenza stampa al termine di Milan–Fiorentina. Di seguito le parole del tecnico sulla prestazione offerta da Musah, sostituito prima della fine del primo tempo

PER PALLADINO GARA AVVINCENTE – «No. Non mi piacciono le partite così, aperte, con tanti errori. Io sono più per la compattezza, per la solidità. Agli spettatori piace di più, ma a me piacerebbe vincere 1-0 e non 3-2. Non prendere gol è un segnale importante per la squadra».