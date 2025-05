Conceicao Milan, la risposta in conferenza stampa non è passata inosservata: «Un grande rammarico». Le ultimissime notizie

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Genoa. In risposta a una domanda legata alla corsa per la Champions League il tecnico rossonero non ha nascosto tutto il suo rammarico. Di seguito riportate le sue dichiarazioni, molto brevi ma molto incisive.

RAMMARICO CORSA CHAMPIONS – «Sì, per tutto».