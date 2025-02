Conceicao Milan, Compagnoni sicuro: «Il problema della sua squadra è solo uno e i dico quale»

Condividi via email

Conceicao Milan, Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha analizzato i problemi della squadra rossonera: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Maurizio Compagnoni ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Il Milan ha tanta qualità, ha un potenziale offensivo enorme. È più una squadra da Fantacalcio per questa stagione, però la qualità c’è, è tanta, ed è decisamente superiore a quella del Feyenoord. Io per questo mi aspetto un bel Milan stasera, un Milan convincente, che bisogna dire che nei momenti difficili ha sempre avuto impennate, anche perché ripeto: i giocatori il Milan li ha, il problema è avere equilibrio, continuità. Io sono convinto che oggi farà una grande partita. Questi alti e bassi se li porterà dietro per tutta la stagione».

