Conceicao, una missione con il Milan: per chiudere la stagione! La speranza del tecnico

Conceicao ha un obiettivo prima di lasciare il Milan al termine della stagione. C’è una speranza!

«Sergio Conceicao sa che la conferma è diventata quasi impossibile», così La Gazzetta dello Sport è intervenuto così sull’attuale allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha così un’ultima missione da portare a termine.

Battere l’Inter in Coppa Italia e poi i saluti: questa la missione di Conceicao. Lasciare sì, ma con due trofei in bacheca, un risultato che al Diavolo non succede da ormai diverso tempo.