Conceicao Milan, Caressa secco sul portoghese: questa la sua opinione

Conceicao Milan, Fabio Caressa, noto giornalista, ha punzecchiato il tecnico portoghese che si è lamentato delle tante critiche ricevute

Intervenuto a Sky, Fabio Caressa, noto giornalista, ha criticato il tecnico del Milan, Sergio Conceicao, dopo la sconfitta contro l’Atalanta:

PAROLE – «Prendersi le critiche fa parte del lavoro e dello stipendio di ognuno di noi. C’è una tendenza al lamento di tutti gli allenatori. Basta con questo lamento continuo! Hai vinto la Supercoppa, ma eri arrivato da tre giorni! E se proprio vogliamo dirla tutta tu ti sei fatto vedere con il sigaro negli spogliatoi. L’unica immagine che è andata in tutto il mondo dopo la vittoria della Supercoppa è stata quella. Ma i giocatori cosa hanno pensato? Sono stati contenti o no? Secondo me no, secondo me è stato quello all’inizio del disastro di Conceicao! Scusate eh per questa … Ma è tutto l’anno che se lamentano tutti…».