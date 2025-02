Conceicao Milan, Camolese spiega: «Ottimo tecnico ma è normale incontri difficolta, ecco perchè. Sulla corsa Champions...»

Conceicao Milan, Giancarlo Camolese, noto tecnico, ha parlato dell’allenatore dei rossoneri e della corsa Champions League

Intervistato in esclusiva da Lazionews24, Giancarlo Camolese ha dichiarato:

In questa lotta per un posto Champions in cui è coinvolta anche la Lazio, chi vedi favorita e chi invece ritieni essere indietro rispetto alle altre? Chi devono temere maggiormente i biancocelesti? Cosa manca alla squadra di Baroni per puntare il prossimo anno magari a pensare di lottare per lo scudetto?

«Milan e Juventus, stando dietro in classifica e considerando il mercato di Gennaio che hanno fatto, sono le rivali più pericolose, ma allo stesso tempo ci tengo a sottolineare il fatto che la Lazio, i punti che ha fatto, li ha meritati a pieno e si merita di essere lì a competere con le altre per un posto in Champions. Lo scudetto il prossimo anno? E’ una situazione totalmente diversa, perchè in quel caso entra in gioco il fatto che deve esserci l’esplosione di un calciatore in particolare, o l’arrivo di un innesto che deve essere perfetto per lo scacchiere di Baroni, e che deve essere da investimento importante».

A marzo tornerà in campo l’Italia di Spalletti, la quale si avvierà verso le qualificazioni per il mondiale 2026. Secondo te è una squadra pronta a sognare di ambire di partecipare al torneo dopo tanti anni? Quale calciatore potrebbe emergere ed essere la rivelazione per un eventuale partecipazione e se ritieni possa essere della Lazio.

«Per la Nazionale vista durante le ultime partite direi assolutamente di si, anche perchè lo spirito di squadra si è ritrovato e i ragazzi esprimono un ottimo calcio grazie a Spalletti. Nella squadra ci sono degli ottimi giovani interessanti, quindi dei buoni presupposti per fare bene ci sono tutti. Il giocatore rivelazione? Direi proprio Rovella, perchè sta facendo benissimo e può essere una risorsa fondamentale per lo scacchiere azzurro, ma lo staff della Nazionale è molto attento ad osservare i giocatori giusti da selezionare e mi viene da pensare ad esempio a Maldini. Con l’Atalanta secondo me riuscirà a mettere in difficoltà Spalletti, anche perchè Gasperini con i giovani è una certezza».

Quale partita ritieni chiave per la Lazio di quelle che le restano che, qualora dovesse vincere, ti farebbe dire “questa squadra merita la Champions il prossimo anno” in modo definitivo? Cosa pensi di Conceicao al Milan? Lo avresti visto bene alla Lazio?

«Tutte le partite, quando competi per un’ambizione importante, sono fondamentali, non c’è mai una partita che una squadra può considerare facile o scontata e quindi mi aspetto da qui in avanti una continuità di risultati da parte della Lazio, in modo che ppssa conquistare il posto che le spetta in Champions. Conceicao? E’ un ottimo tecnico, che alla Lazio avrebbe fatto bene essendo stato un giocatore biancoceleste. Ma essendo un professionista accettare la chiamata del Milan è lecito. E’ chiaro che, entrando in corsa, trovi comunque parecchie situazioni già impostate e subentrare non è mai semplice».

L’INTERVISTA INTEGRALE DI CAMOLESE A LAZIONEWS24