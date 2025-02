Conceicao cambierà modulo? Le sue parole aprono lo scenario: «L’ho fatto tante volte in passato». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan, nella serata di mercoledì, ha sconfitto la Roma per 3-1 e ottenuto il passaggio del turno alle semifinali di Coppa Italia. Di seguito le parole in conferenza stampa di Conceicao riguardo ad un possibile cambio modulo.

PAROLE – «4-4-2? Ho giocato così tanti anni a Porto e mi piace lavorare sul modulo. I giocatori devono capire che non è semplice, abbiamo bisogno di equilibrio e certe cose del gioco per dare equilibrio in difesa. Quelli che sono arrivati hanno caratteristiche per fare questo modulo».