Conceicao Milan, il tecnico portoghese manda un segnale in vista del match

Conceicao Milan, il programma della vigilia scelto dal tecnico portoghese. La squadra resterà in quel di Milanello

Il programma della vigilia di Milan–Cagliari stilato da Sergio Conceicao è stato un chiaro segnale da parte del mister di voler cementare lo spirito di gruppo tra i rossoneri.

In seguito alla sua conferenza stampa andata in scena alle 14:30, c’è stata una seduta di allenamento alle 16:00 in quel di San Siro. La squadra ha fatto poi ritorno a Milanello dove passerà la notte in ritiro, in vista del match di domani sera.