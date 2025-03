Conceicao Milan, orgoglio e non solo? Ecco spiegato il perchè dello sfogo post Bologna

Conferenza stampa Conceicao: il tecnico portoghese presenta la sfida di domani in campionato contro la Lazio a San Siro

Sergio Conceicao, tecnico del Milan, presenta in conferenza stampa la sfida di domani sera a San Siro contro la Lazio. Milannews24 seguirà la diretta LIVE:

Ha un’idea del perchè la squadra non abbia assorbito il suo orgoglio e la sua mentalità da allenatore?

«Io sono qua per lavorare emettere a nudo quest’orgoglio perchè nella vita sono abituato a vincere. Ho vinto da giocatore e da allenatore, ho avuto un percorso di studio, ora sono qua e metto tutto a nudo, è vero! Sono in una squadra storica di nome, ma siamo altri tempi ora. Non dico nulla di nuovo, ma io capisco la mentalità e la fame dei tifosi di oggi, indipendentemente da chi sia a giocare e chi sia a parlare. Fame dei giocatori? Ogni persona ha il suo carattere, non vuol dire che uno sembra meno motivato dell’altro. Tutti abbiamo la stessa voglia di vincere».